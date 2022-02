Anche Jacobs 'tifa' curling: 'La gioia di Tokyo prosegue a Pechino'

"Ringrazio il presidente del Coni, Malagò, per le sue belle parole sull'oro tricolore nel curling. Mi unisco alla sua felicità per i successi della nazionale, a Pechino come a Tokyo. Bravissimi Stefania e Amos! In bocca al lupo ai nostri campioni per le prossime gare". Marcell Jacobs, olimpionico dei 100, interpellato dall'ANSA fa i complimenti al duo Constantini-Mosaner, il cui successo è stato paragonato da Malagò al suo per valore storico. "L'altra bella notizia - aggiunge - è che il presidente del Coni sia tornato negativo al Covid e sia di nuovo in mezzo ai nostri ragazzi; tutto lo sport italiano deve moltissimo alla sua guida".

"Approfitto per ringraziarlo - conclude Jacobs, parlando di Malagò - perché tutto lo sport italiano deve tantissimo alla sua guida ferma e alla passione con cui rafforza ogni giorno in tutti noi la volontà di dare sempre il massimo per il nostro Paese".