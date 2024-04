Juve, Rabiot è un rebus. Lazio, per Immobile ipotesi Usa

Alle prese con il rebus sul futuro di ALLEGRI, la Juventus in chiave mercato deve pensa anche alla squadra. Ad esempio, c'è RABIOT che ha il contratto in scadenza a giugno e non ha ancora fatto sapere cosa intende fare, mentre è incerta anche la permanenza di MCKENNIE, legato alla Juve fino al 2025 ma con la trattativa per il prolungamento in stallo: se non si trova l'accordo sulle cifre, è facile che si arrivi all'addio estivo dell'americano.

In entrata la dirigenza la dirigenza bianconera, che deve anche decidere cosa fare con SOULE', attualmente al Frosinone, pensa a KOOPMEINERS, SAMARDZIC e UGARTE, quest'ultimo intenzionato a lasciare il Psg.

In casa Milan ha fatto effetto l'hashtag #NOpetegui lanciato dai tifosi per impedire l'arrivo del tecnico spagnolo, e ora il candidato numero uno alla panchina rossonera sembra essere diventato DE ZERBI. Il quale però al Brighton ha un contratto valido fino al 30 giugno 2026 con una clausola rescissoria pari a 13 milioni di euro. Per rinforzare il centrocampo si pensa a FOFANA del Monaco, mentre come alternativa ai terzini che ci sono ora il prescelto sarebbe MIRANDA del Betis. Per l'attacco il sogno rimane ZIRKZEE, con GYOKERES dello Sporting Lisbona e SESKO del Lipsia come alternativa. In casa Inter, invece, è spuntato il nome di WIN-BISSAKA, in uscita dal Manchester United e individuato come candidato numero uno nel caso DUMFRIES dovesse partire. Per la porta si punterà tutto su BENTO dell'Athletico Paranaense, che nei piani dei nerazzurri è destinato a fare un anno da 'dodicesimo' prima di prendere il posto di Sommer.

In casa Lazio tiene banco il tema IMMOBILE, al quale non sono ancora arrivate proposte dalla Major League Soccer, campionato che potrebbe intrigare il giocatore specialmente se si materializzasse una proposta da New York. Da escludere invece, per motivi familiari, che il giocatore possa andare in Arabia Saudita. Alla fine, però, Immobile potrebbe rimanere in biancoceleste, forte di un contratto da 4,2 milioni di euro netti all'anno fino al 2026.

Il presidente del Genoa Alberto Zangrillo ha parlato, dai microfoni di Radio Sportiva, di quel GUDMUNDSSON per il quale ai rossoblù sono già arrivare varie richieste. "E' un ragazzo serio e, è inutile negarlo, vuole coltivare delle ambizioni - le parole di Zangrillo - che noi in questo momento non siamo in grado di garantire. Ha un mercato nazionale e internazionale, è corretto che entrambe le parti facciano delle valutazioni. Su di lui c'è l'Inter? Non mi occupo di queste cose, lasciamo che il calciatore sogni e lasciamo a noi aperta la possibilità di operare correttamente sul mercato".

Intanto a Monza è sempre più probabile che il tecnico PALLADINO vada via a fine stagione, e per sostituirlo è in pole position PAULO SOUSA, già visto in un paio di occasioni sugli spalti dell'U-Power Stadium.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA