Roland Garros: Sinner vola a Parigi, a caccia del n.1

La sensazione è che Jannik Sinner a Parigi giocherà.



Troppo ghiotta per l'italiano l'occasione di poter conquistare il numero 1 della classifica mondiale. E così - dopo la rinuncia forzata agli Internazionali e il riposo a Montecarlo per l'infortunio all'anca e la conseguente terapia riabilitativa - l'italiano ha deciso di raggiungere la capitale francese con l'obiettivo di prender parte al secondo Grande Slam della stagione.



L'ultima risonanza alla quale si è sottoposto non rileva problemi ma per la certezza sulla sua partecipazione ci sarà da attendere. Sinner si allenerà sui campi in terra rossa sotto la Tour Eiffel e soltanto dopo scioglierà le ultime riserve. Il Roland Garros inizia ufficialmente il 26 maggio, mentre in questi giorni sono in corso le qualificazioni. Il tabellone con i nomi degli iscritti è in via di definizione ma, come consuetudine, sarà pubblicato soltanto a ridosso dell'appuntamenti. La sensazione - come detto - è che in cima alla lista dei partecipanti ci sarà quasi certamente il nome di Sinner. L'altoatesino si è allenato a Montecarlo con la racchetta, provando movimenti sotto sforzo. Ma i segnali positivi sono numerosi, anche quelli fatti trapelate dal suo team via social. Nella località monegasca l'aveva raggiunto dall'Australia anche coach Darren Cahill: difficile che l'ex campione decida di venire in Europa se non per un impegno importante quale può essere uno Slam. I problemi all'anca sembrerebbero superati e gli allenamenti sulla terra sembrano propedeutici proprio per i match parigini.



Per raggiungere la vetta della classifica Atp, tra l'altro, Sinner non è chiamato necessariamente a vincere il torneo transalpino. Molto, infatti, dipenderà da Novak Djokovic che dovrà difendere i punti ottenuti lo scorso anno grazie alla vittoria del torneo. Il serbo ha 9.860 punti, ai quali può potenzialmente aggiungerne altri 250 vincendo il torneo di Ginevra. L'italiano ha 8770 punti e, se Djoko non arriverà in finale, diventerà primo.



Se Nole invece dovesse arrivare in finale ma perdendola, Sinner dovrebbe almeno raggiungere la semifinale. Se invece il campione della Val Pusteria dovesse arrivare in finale, al serbo sarebbe necessario vincere sia a Ginevra sia a Parigi. Alle loro spalle c'è Carlos Alcaraz che non può in nessun modo superare Sinner. Ma l'attenzione del pubblico parigino e di tutti gli appassionati di tennis è anche per Rafa Nadal. Il re indiscusso del torneo - lo ha conquistato 14 volte - è stato accolto ieri da un'ovazione al suo ingresso al campo di allenamento. La classifica deficitaria, dovuta allo stop forzato di un anno, relega lo spagnolo tra coloro che potrebbero affrontare un big già al primo turno.



Il sorteggio addirittura potrebbe opporlo proprio a Sinner. In campo femminile la corsa è su Iga Swiatek: la polacca è la donna da battere. Ci proverà ancora una volta la bielorussa Iryna Sabalenka in un duello che sta segnando un'era tennistica. L'Italia punta su Jasmine Paolini nel singolo. Nel doppio la vittoria della stessa Paolini in coppia con l'eterna Sara Errani agli Internazionali di Roma, lascia ben sperare anche per il Roland Garros e, magari, anche per le Olimpiadi che si disputeranno sempre sulla terra rossa parigina.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA