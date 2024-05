Champions: Borussia-Psg. Luis Enrique: 'Punto al Triplete' 

Borussia Dortmund e Paris SG, la storia si ripete. I due club si sono già affrontati nella fase a gironi e ora si ritrovano nelle semifinali.

Il tecnico dei tedeschi Edin Terzic conta molto sul fattore campo per la sfida di domani, visto che al Westfalenstadion, o Signal Iduna Park, il Borussia non perde nella massima competizione europea da quasi tre anni. Il 13 dicembre scorso il Psg è riuscito a strappare un pari per 1-1, risultato che a Luis Enrique andrebbe benissimo anche domani in vista del ritorno , intanto i numeri dicono che nelle ultime dieci partite giocate in casa in Champions, davanti al "muro giallo" dei suoi tifosi, il Dortmund ha vinto sei volte e pareggiato quattro, segnando 19 gol e subendone solo 4.

"Qui a Dortmund - le parole di Terzic - abbiamo già visto una partita nettamente diversa da quella di Parigi (il Borussia usci' sconfitto 2-0 ndr), quando abbiamo perso a causa di una sfortunata decisione arbitrale. Ma a Dortmund la situazione è stata diversa, e siamo stati più vicini alla vittoria: traiamo le giuste conclusioni. Il loro progetto impone di vincere la Champions League da quasi dieci anni, e ora sono al picco della loro forma, quindi sarà una sfida difficile. Ma la cosa buona di queste partite è che si possono vincere". Ma come si ferma Mbappé? "Ci chiediamo spesso come si fa a fermarlo, ma se ti concentri solo su di lui, gli altri possono fare male allo stesso modo. Il Psg ha qualità incredibili". In casa parigina, curiosamente, non tiene banco solo l'importanza di questa partita, ma anche i discorsi sul prolungamento del contratto di Luis Enrique (quello in corso scade nel 2025) e, per l'ennesima volta, sulla presenza o meno di Mbappé all'Olimpiade di Parigi. Su questo ha detto la sua il padre del giocatore, Wilfrid Mbappé: "che ci sia o no è secondario, e non decidiamo solo noi. Ciò che dobbiamo sottolineare sono le Olimpiadi in Francia e non le Olimpiadi perché ci saranno Wembanyama o Kylian. Tutto il mondo ci guarderà, sarà una grande festa". Quanto alla semifinale di domani, per Luis Enrique "questa pressione è una benedizione, è sempre bello essere in semifinale di Champions. Siamo in un processo di miglioramento, ed è solo l'inizio del progetto. Manca un mese e possiamo ancora vincere tutte le competizioni". "Noi i favoriti? - dice ancora - Ecco perché dico da tempo che la stampa non sa nulla di calcio. La cosa bella è godersi una partita speciale in un'atmosfera unica in Europa. Qualsiasi risultato diverso dalla qualificazione per la finale sarebbe una delusione per tutte e quattro le squadre in corsa".





