Champions: in campo Bayern-Real Madrid 0-0 LIVE

In campo Bayern-Real Madrid 0-0 DIRETTA

Carlo Ancelotti sostituisce lo squalificato Carvajal con Lucas Vazquez sulla fascia destra, mentre Nacho affianca Rudiger in mezzo (sempre out Alaba). Courtois recupera, ma solo per la panchina. Tchouameni torna a centrocampo, con Camavinga pronto a subentrare nella ripresa.

Tuchel deve rinunciare a de Ligt, Boey e Coman e schiera a sorpresa dal primo minuto Muller, preferendolo a Guerreiro e Gnabry. Kim vince il ballottaggio al centro della difesa al fianco di Dier, mentre Mazraoui viene preferito a Davies sulla fascia sinistra. Conferma per Laimer a centrocampo, con Pavlovic in panchina.

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Real Madrid si schiera in campo con il 4-4-2: Lunin; Vazquez, Rudiger, Nacho, Mendy; Valverde, Tchouameni, Kroos, Rodrygo; Bellingham, Vinicius Jr. A disposizione: Courtois, Kepa, Eder Militao, Modric, Camavinga, Ceballos, Fran Garcia, Brahim Diaz, Arda Guler, Joselu.

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Bayern Monaco si schiera in campo con il 4-2-3-1: Neuer; Kimmich, Dier, Kim, Mazraoui; Goretzka, Laimer; Sané, Muller, Musiala; Kane. A disposizione: Ulreich, Upamecano, Davies, Guerreiro, Zaragoza, Pavlovic, Tel, Gnabry, Choupo-Moting, Zaragoza.





