Champions League: Bayern Monaco-Real Madrid 2-2

Gol e spettacolo all'Allianz Arena di Monaco nell'andata della semifinale di Champions League tra il Bayern ed il Real Madrid: finisce 2-2 con gli spagnoli che, passati inizialmente in vantaggio, vengono rimontati e anche superati prima di agguantare il pareggio nei minuti finali grazie al solito Vinicius.

C'è il tutto esaurito nello stadio bavarese per il match clou della settimana. E le squadre in campo onorano l'impegno giocando a viso aperto. Sono i padroni di casa, spinti dal pubblico, a condurre il gioco per tutto l'inizio della partita: un possesso palla che si traduce in azioni pericolose grazie agli spunti di Sané e le aperture di Kane. I blancos fanno buona guardia e, di fatto, non lasciano spazi agli avversari. La squadra ospite, che indossa una maglia scura per l'occasione, preferisce lasciare l'iniziativa ai bavaresi. L'undici di Thomas Tuchel ne approfitta e mantiene il palleggio ma proprio quando la partita sembra bloccata arriva il guizzo del Real: al 24' Kroos imbecca Vinicius che in contropiede sorprende Kim ed infila Neuer. Il Bayer accusa il colpo e rischia anche di subire un altro gol.

Nella ripresa è il Real a partire bene. Ai tedeschi serve un episodio per sbloccarsi: al 9' ci pensa Sané che entra in area sulla destra e dalla media distanza tira a fil di palo alla sinistra di Lunin, non incolpevole. Passano altri 4' e arriva il raddoppio: Musiala, scatenato, viene atterrato in area da Lucas Vazquez. L'arbitro Turpin fischia il rigore che Kane trasforma spiazzando Lunin. I padroni di casa dilagano e sfiorano più volte il 3-1 grazie alle sortite di Musiala e Kane.

Il Real soffre. Carlo Ancelotti richiama in panchina un buon Kroos e Bellingham, deludente fino a quel momento. Al loro posto Modric e Diaz che dimostrano di meritare la fiducia del tecnico italiano. Il primo manda in rete Vinicius al quale soltanto uno strepitoso Neuer nega il gol. Diaz invece serve l'assist per Rodrigo che viene atterrato in area dall'ex napoletano Kim. Il coreano è in serata negativa. Secondo rigore della partita assegnato dall'ottimo Turpin. Sul dischetto va Vinicius che realizza la sua personale doppietta e porta la partita sul 2-2 finale.

Il Bayern cerca la vittoria che ai punti avrebbe anche meritato. Ma arriva il fischio finale che manda le squadre negli spogliatoi. Il ritorno l'8 maggio al Santiago Bernabeu di Madrid. In palio la finale di Champions che vale una stagione intera.

