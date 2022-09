In campo Milan-Inter 1-1 LIVE

In campo Milan-Inter 1-1 DIRETTA

Milan con Giroud, Leao e De Ketelaere, l'Inter - senza Lukaku infortunato - punta sulla coppia argentina Lautaro-Correa. Sono le scelte si Stefano Pioli e Simone Inzaghi per il derby di San Siro con fischio d'inizio alle 18. Nessuna sorpresa tra le fila del Milan, l'unico volto nuovo del match è De Ketelaere alla sua prima stracittadina. In mediana Tonali e Bennacer, poi al fianco di De Ketelaere, Messias e Leao in supporto di Giroud unica punta. Nei nerazzurri, Inzaghi preferisce Correa a Dzeko, e a centrocampo Dumfries, Barella, Brozović, Çalhanoğlu e Darmian. È tanta l'attesa a San Siro con oltre 75 mila tifosi pronti a riempire gli spalti per la partita più attesa della stagione. In tribuna per la prima volta anche Gerry Cardinale numero uno di RedBird e nuovo proprietario del Milan, al fianco di Gordon e Paul Singer di Elliott proprietà uscente.