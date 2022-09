Show coreografie al derby di Milano tra sfottò e citazioni

Show sugli spalti prima ancora che in campo. E' un derby da brividi quello di San Siro con la Curva Sud del Milan che mostra una coreografia imponente quanto i tre anelli blu dello stadio. E' uno sfottò ai 'cugini nerazzurri' dopo la vittoria dello scorso scudetto con la rappresentazione di un tifoso in maglia rossonera soddisfatto e sorridente, al fianco di un tifoso interista che piange. Poi lo striscione "Io campione tu piangina".

La Curva Nord dell'Inter, invece, ha accompagnato il riscaldamento dei giocatori nerazzurri con la citazione di una celebre frase di Giacinto Facchetti: "Ci sono giorni in cui essere interista è facile, altri in cui è doveroso e giorni in cui esserlo è un onore". Poi altra citazione importante con la rappresentazione del quadro 'Il bacio' di Francesco Hayez con la scritta 'Io che amo solo te'.