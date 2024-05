Serie A: Torino-Bologna termina 0-0. I rossoblu intravedono la Champions CRONACA e FOTO

Torino-Bologna 0-0 LA CRONACA nell'anticipo della 25esima giornata di Serie A

CLASSIFICA



IL CALENDARIO



In occasione di Torino-Bologna, i calciatori di Ivan Juric hanno indossato una maglia speciale e celebrativa. La sfida cade alla vigilia del 4 maggio, così il club di via Viotti e lo sponsor tecnico Joma hanno disegnato e creato un kit per omaggiare la memoria del Grande Torino a 75 anni dalla tragedia di Superga. "La maglia, a forti tinte granata, è ispirata a quella che venne indossata dalla squadra che ancora oggi è considerata tra le più iconiche del panorama calcistico e sportivo nazionale - si legge nel comunicato della società - ed è composta per il 95% da cotone, è in stile polo con bottoni e colletto bianco che richiamano i polsini delle maniche. Nel retrocollo, sarà presente la scritta Superga 75 con la dicitura "Solo il fato li vinse" realizzata con un ricamo diretto". Le maglie sono già in vendita in modalità preordine su Torinofcstore.it e successivamente saranno disponibili nei negozi fisici, salvo esaurimento anticipato, al prezzo di 129 euro.

Torino- Bologna

LA PARTITA

Torino e Bologna fanno 0-0, ma il punto ha un peso diametralmente opposto: per i granata rappresenta l'addio quasi definitivo nella corsa all'Europa, per i rossoblu è un altro passo verso la Champions League. La squadra di Juric è più pericolosa e Skorupski è il migliore in campo, ma al 90' ci sono fischi per i padroni di casa. I ragazzi di Thiago Motta, invece, si godono l'abbraccio degli oltre duemila tifosi arrivati da Bologna. Juric rivoluziona la difesa: con Buongiorno giocano Vojvoda e Masina, così Rodriguez si alza a centrocampo. Insieme a Ricci c'è Ilic, in attacco si torna alle due punte con il tandem Sanabria-Zapata supportato da Vlasic. Anche Thiago Motta sorprende lasciando fuori Orsolini e gli preferisce Ndoye nel tridente completato da Zirkzee e Saelemaekers. Ai lati di Freuler agiscono Fabbian e Aebischer, la difesa a quattro davanti a Skorupski è formata da Posch, Lucumì, Calafiori e Kristiansen. Al Grande Torino si gioca nel segno degli Invincibili alla vigilia del 75esimo anniversario della tragedia di Superga: la squadra di Juric indossa una maglia speciale in omaggio a Mazzola e compagni, l'esibizione della band torinese Sensounico emoziona i quasi 24mila spettatori.

E i padroni di casa partono pure forte costruendo una tripla occasione intorno al quarto d'ora tra un tiro di Vlasic respinto, una traversa colpita da Sanabria e una gran parata di Skorupski su Zapata. In mezzo c'è spazio per un tentativo di Zirkzee che termina a lato, ma nel momento migliore dei granata Juric perde Vlasic per problemi fisici e inserisce Linetty. Nel finale le conclusioni di Aebischer e Zapata non arrivano ad impegnare Milinkovic-Savic e Skorupski, il Toro va negli spogliatoi all'intervallo senza subire gol per la 30esima volta su 35 gare. Anche la ripresa si apre con grande equilibrio, Thiago Motta prova a romperlo inserendo Moro per Fabbian. Sono sempre i granata i più pericolosi, a metà secondo tempo Skorupski fa un altro grande intervento su Ilic e poi sulla ribattuta Zapata colpisce Sanabria. Il tecnico rossoblu cambia due terzi dell'attacco a 20 minuti dalla fine e affianca Orsolini e Odgaard a Zirkzee, Juric invece aspetta il 78' per inserire Pellegri al posto di Sanabria. La sfida non si sblocca, il Toro arriva alla quarta partita di fila senza nemmeno un gol all'attivo e il nuovo clean-sheet di Milinkovic-Savic perde di valore. I rossoblu, invece, consolidano il quarto posto e si proiettano così verso i big-match contro Napoli e Juve con un discreto margine sull'Atalanta sesta, al momento a -7 ma con una gara in meno.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA