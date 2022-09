Lazio-Napoli è big match, l'ex Sarri non farà sconti

Lazio-Napoli è, prima di tutto, la partita di Maurizio Sarri: il tecnico biancoceleste ha guidato i partenopei per tre anni, sfiorando anche uno scudetto nel 2018.

La qualità tecnica - ma soprattutto la fluidità di gioco - di quel Napoli è ancora impressa nella memoria degli appassionati di Serie A. Da ex, il mister toscano ha sconfitto una volta i campani alla guida della Juve (4-3, decisivo fu l'autogol di Koulibaly), mentre l'anno scorso sulla panchina della Lazio ha raccolto due sconfitte su due: prima per 4-0 (senza storia) al Maradona, poi per 2-1 all'ultimo secondo all'Olimpico (il 'carnefice' dei capitolini fu Fabian Ruiz).

I precedenti però contano fino a un certo punto; certo è che a Roma si affronteranno due squadre in buono stato di forma, entrambe imbattute e a quota otto punti in quattro partite. La Lazio è reduce da un pareggio con rimpianti, visto che dal campo della Sampdoria si poteva uscire a punteggio pieno. L'eccessivo e sterile palleggio laziale tuttavia non ha pagato, e per questo Sarri nel post partita ha chiesto ai suoi di 'essere inc...ati', e di 'riscattarsi subito'. Anche il Napoli viene da un pari che ha il sapore di una sconfitta, l'1-1 contro il neopromosso Lecce. L'uomo più pericoloso nelle fila di Spalletti è Kvaratskhelia, l'ala georgiana votata Giocatore del mese di agosto. Sarà Manuel Lazzari a doversene occupare: il terzino destro biancoceleste, anche vista l'assenza per infortunio dell'ex di turno Hysaj, non potrà tirare il fiato e comporrà con Patric, Romagnoli e Marusic il quartetto difensivo.

A centrocampo, i tifosi laziali sperano di vedere ancora il Milinkovic 'prestigiatore' ammirato a Genova, mentre capitan Immobile andrà alla ricerca del suo gol numero 8 in carriera contro i partenopei. Per quanto riguarda il duello personale (e tutto toscano) tra i due strateghi in panchina, nei sette match tra Sarri e Spalletti l'ex Roma e Inter ha battuto 4 volte il collega, a fronte di 2 pareggi e una vittoria di Sarri.

Sia Lazio che Napoli sono infine attesi in settimana dall'esordio europeo, con i primi che ospiteranno il Feyenoord in Europa League mentre i secondi accoglieranno sotto le note della Champions il Liverpool: il big match dell'Olimpico sarà quindi un banco di prova per valutare la tenuta fisica di entrambe le formazioni, 'costrette' a giocare ogni 72 ore. Il calcio moderno (quello che Sarri odia) è ormai questo.