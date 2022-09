Lazio, Sarri: 'Arbitri scarsi oppure opzione B preoccupante'

Il rigore non dato per fallo su Lazzari? C'è molto poco da commentare, c'era anche fallo sul gol di Kim perché lui spinge via Luis Alberto. O gli arbitri sono scarsi oppure c'è la soluzione B, che è più preoccupante". Non le manda certo a dire Maurizio Sarri a Sky Sport, dopo il ko casalingo col Napoli. "È da inizio stagione che i direttori di gara vengono qui prevenuti: lo dimostrano i troppi gialli nei nostri confronti, il designatore deve prendere provvedimenti", afferma il tecnico capitolino.