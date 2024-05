Serie A: alle 20.45 in campo Torino-Bologna LIVE

Alle 20.45 in campo Torino-Bologna LIVE

Ivan Juric è pronto a tornare all'antico, contro il Bologna nell'anticipo di domani sera si rivedrà il tandem Sanabria-Zapata in attacco con Vlasic a supporto. In difesa va ancora valutato Lovato, frenato da qualche acciacco muscolare, ma dovrebbe stringere i denti per giocare insieme a Buongiorno e Rodriguez davanti a Milinkovic-Savic.

Manca Tameze per squalifica ma torna Linetty, il polacco è in vantaggio su Ilic per affiancare Ricci nella mediana a quattro completata dagli esterni Bellanova e Vojvoda.





Probabili formazioni

Torino (3-4-1-2): 32 Milinkovic-Savic, 6 Lovato, 4 Buongiorno, 13 Rodriguez, 19 Bellanova, 28 Ricci, 77 Linetty, 27 Vojvoda, 16 Vlasic, 9 Sanabria, 91 Zapata (1 Gemello, 71 Popa, 5 Masina, 8 Ilic, 11 Pellegri, 17 Kabic, 20 Lazaro, 21 Okereke, 29 Njie, 79 Savva). All. Juric. Squalificati: Tameze. Diffidati: Lovato. Indisponibili: Djidji, Gineitis, Sazonov, Schuurs.

Bologna (4-1-4-1): 28 Skorupski, 3 Posch, 26 Lucumi, 33 Calafiori, 15 Kristiansen, 8 Freuler, 11 Ndoye, 20 Aebischer, 80 Fabbian, 56 Saelemaekers, 9 Zirkzee. (23 Bagnolini, 34 Ravaglia, 4 Ilic, 16 Corazza, 22 Lykogiannis, 29 De Silvestri, 6 Moro, 17 El Azzouzi, 82 Urbanski, 7 Orsolini, 10 Karlsson, 18 Castro, 21 Odgaard). All.: Thiago Motta. Squalificati: Beukema. Diffidati: Beukema, Calafiori, Kristiansen, Lykogiannis, Ndoye, Motta. Indisponibili: Ferguson, Soumaoro.

Arbitro: Sozza di Seregno

