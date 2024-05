Serie A: Torino batte Milan 3-1 e sogna l'Europa CRONACA e FOTO

Torino batte Milan 3-1 CRONACA nella 37esima giornata di campionato

GOL

Al 55' Torino-MILAN 3-1! Rete di Bennacer su calcio di rigore. L'algerino calcia praticamente da fermo col piattone sinistro a incrociare, Milinkovic-Savic non indovina l'angolo e i rossoneri accorciano.

Al 46' TORINO-Milan 3-0! Rete di Rodriguez. Pellegri anticipa Tomori sulla trequarti offensiva e tocca per Rodriguez che spedisce la palla nel sette lasciando di stucco Sportiello. Tris clamoroso del Toro in avvio di secondo tempo.

Al 40' TORINO-Milan 2-0! Rete di Ilic. Ripartenza del Torino, Pellegri si difende dall'aggressione di Bennacer e apre a destra per Bellanova, cross immediato e colpo di testa perfetto di Ilic che batte Sportiello. Raddoppio granata nel tripudio dell'Olimpico.



Al 26' TORINO-Milan 1-0 Rete di Zapata. Linetty apre a sinistra per Rodriguez che pesca Zapata a centroarea, l'incornata precisa del colombiano porta in vantaggio i granata.

Serie A: Torino-Milan

LA PARTITA

Il Toro travolge il Milan e può ancora sognare l'Europa: il 3-1 contro i rossoneri vale il sorpasso al Napoli al nono posto con la Fiorentina ottava a un solo punto, a 90 minuti dalla fine del campionato la squadra è in piena corsa per le coppe. I rossoneri, pur già sicuri del secondo posto, incassano un'altra sconfitta, la settima, in campionato Pioli aveva annunciato qualche rotazione, Leao e Giroud partono dalla panchina con Jovic e Okafor a completare il tridente con Pulisic. A sinistra manca Theo e gioca Terracciano, la mediana a tre è formata da Musah, Reijnders e Bennacer. Juric se la gioca con due centravanti di peso, insieme a Zapata c'è Pellegri. Buongiorno recupera e guida la difesa, Tameze è il braccetto di destra e Linetty fa coppia con Ilic a centrocampo. In Maratona viene srotolato uno striscione di contestazione, "Noi l'Europa la vogliamo conquistare. Ma Cairo e i pezzi di ... se ne devono andare!" si legge sul drappo bianco al terzo anello.

Serie A: Torino-Milan

Il Milan mette subito paura al Toro con due tentativi di Pulisic e Okafor che finiscono di poco a lato, poi nella seconda parte di primo tempo si scatenano i granata. Il vantaggio arriva al 26', quando Linetty trova Rodriguez largo a sinistra, cross al bacio dello svizzero e testata vincente di Zapata, con Thiaw che gli lascia troppa libertà per colpire. I rossoneri escono dalla partita e prima di rientrare negli spogliatoi subiscono anche il raddoppio: l'azione è molto simile ma con il traversone che parte dalla destra, da Bellanova alla testa di Ilic lasciato tutto solo. La ripresa comincia senza cambi, il Toro cala subito il tris: Rodriguez controlla e calcia un missile da fuori, il pallone bacia il palo e si infila ancora alle spalle di Sportiello. Soltanto sotto di tre reti i rossoneri provano a reagire, il tiro potente di Pulisic si stampa sulla traversa e poi Vanja è bravo a chiudere lo specchio a Jovic. L'americano è il più ispirato, Masina lo stende in area e Bennacer fa 3-1 dal dischetto.

Serie A: Torino-Milan

E' il momento di maggiore pressione dei rossoneri, Juric sostituisce Rodriguez con Vojvoda e Pioli lancia Leao al posto di Okafor. Il portoghese si accende soltanto in un'occasione, respinta da Vanja, e il Toro non soffre nemmeno l'ingresso di Giroud. A dieci dalla fine Buongiorno lascia il posto a Lovato e potrebbe essere stata la sua ultima apparizione al Grande Torino da giocatore granata viste le voci di mercato che lo riguardano. Il Toro saluta i suoi tifosi con una grande vittoria e può ancora sognare l'Europa, Ivan Juric e il presidente, Urbano Cairo, si abbracciano all'uscita dal campo.

