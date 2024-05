Lunedì Cdm, atteso il decreto sugli aiuti all'agricoltura

Dovrebbe approdare al Consiglio dei ministri di lunedì alle 17.30 il decreto legge con aiuti alle imprese agricole danneggiate dalla guerra in Ucraina ma anche dal proliferare del granchio blu (emergenza per cui viene istituito un commissario) o per i produttori colpiti dalla "moria dei kiwi", e - secondo la bozza circolata in questi giorni - con nuovi interventi per arginare la peste suina e il rafforzamento del contrasto alle pratiche sleali: il provvedimento, a quanto si apprende, è infatti all'ordine del giorno della riunione tecnica preparatoria in programma nella mattinata di lunedì.

In esame preliminare sono previsti anche un decreto legislativo con disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, e un decreto del presidente della Repubblica per la modifica del regolamento su criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'Irpef devoluta allo Stato.

All'ordine del giorno anche un decreto legge con disposizioni urgenti in materia di sindacati militari.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA