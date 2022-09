Serie A: Kouamè risponde a Milik Fiorentina-Juve finisce 1-1

In campo Fiorentina-Juventus 1-1. Finisce in pareggio la sfida all'Artemio Franchi di Firenze. La cronaca

Nel prossimo turno di campionato, la Juventus giocherà in casa contro la Salernitana mentre la Fiorentina sarà impegnata in trasferta contro il Bologna.

I GOL

CALCIO DI RIGORE SBAGLIATO DALLA FIORENTINA all 44'! Perin intuisce l'angolo e devia sul palo il tiro dal dischetto di Jovic.

FIORENTINA-Juventus 1-1 al 29'. Rete di Kouamé. Sulla splendida palla in verticale di Sottil, Kouamé in campo aperto trafigge Perin sul primo palo e riporta in equilibrio la partita.

Fiorentina-JUVENTUS 0-1 al 9'. Rete di Milik. Sul suggerimento di prima e al volo di Kostic, Milik si fa trovare al posto giusto nell’area piccola e con la pancia infila Terracciano.