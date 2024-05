Bandecchi, 'ho vinto in Cassazione, Ap ci sarà anche al Centro'

"Ho appena vinto in Cassazione" il ricorso "e sono anche nel Centro Italia". LO afferma il sindaco di Terni e leader di Alternativa Popolare Stefano Bandecchi, su Instagram, dopo l'esito del ricorso presentato dopo l'esclusione delle sue liste in tutte le circoscrizioni tranne che al Sud. "E ne ho sentiti di imbecilli, come Ferranti - ha attaccato -: uno che fa il politico nel consiglio di Terni e che oggi ha fatto il maestrino dicendomi che 'sono un piagnone perché voglio andar alle elezioni Ue ma non mi spetta'".



