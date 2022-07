Tour de France: Parigi incorona il danese Vingegaard, trionfo della Jumbo

Il Tour de France più veloce della storia si è concluso come tradizione sui Campi Elisi con la vittoria in volata del belga Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) ma sotto l'Arco di Trionfo a passare da vincitore, in elegante formazione con i suoi formidabili compagni della Jumbo Visma, è stato Jonas Vingegaard.

Il giovane danese, un po' a sorpresa ma con totale merito, è riuscito a strappare la maglia gialla a Tadej Pogacar, che puntava dritto al tris e invece ha dovuto accontentarsi della seconda piazza. I giovani campioni hanno duellato quasi in ogni tappa, col danese bravo a piazzare i colpi vincenti nelle tappe chiave a Serre Chevalier e sull'Hautacam.

Sul terzo gradino del podio è salito Geraint Thomas, arresosi abbastanza presto alla supremazia dei due leader. Tra tante facce sorridenti sono mancate quelle dell'Italbici, dato che anche in questa edizione, ed è la terza volta di fila, non ci sono state vittorie.