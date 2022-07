Tour: Vingegaard vince 18/a tappa, prenota trionfo a Parigi

(ANSA) - ROMA, 21 LUG - La maglia gialla Jonas Vingegaard ha vinto in solitaria la 18/a tappa del Tour de France, da Lourdes ad Hautacam, di 143,5km, ultimo arrivo in salita di questa edizione della Grande Boucle. Un successo che blinda la leadership del danese della Jumbo Visma in vista dell'arrivo domenica a Parigi. Il suo rivale, Tadej Pogacar, vincitore delle ultime due edizioni, le ha provate tutte per attaccarlo ma alla fine si è arreso, chiudendo secondo e il suo distacco in classifica supera ora i tre minuti. (ANSA).