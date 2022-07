Tour: 17/a tappa Pogacar vince sui Pirenei davanti a Vingegaard

Lo sloveno Tadej Pogacar (Uae Team Emirates) ha vinto la 17/a tappa del Tour de France, la Saint-Gaudens-Peyragudes, di 129,7 chilometri, battendo in volata su una salita al 10% la maglia gialla Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma). I due rivali per la vittoria si sono controllati fino alla salita finale sull'arrivo a quota 1.580 sui Pirenei e lo sloveno ha trovato lo scatto vincente negli ultimi metri, riducendo di qualche secondo il suo distacco in classifica che ora è di 2'18''. Terzo posto per lo statunitense Brandon McNulty, compagno di squadra di Pogacar.