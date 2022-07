Tour: 5/a tappa a Clarke, Van Aert resta in giallo

L'australiano Simon Clarke (Israel-PremierTech) ha vinto la quarta tappa del Tour de France, la Lille-Arenberg, di 153,5 km, molto temuta alla vigilia per il percorso che in parte ricalca quello della Roubaix, con vari tratti di pavè. Clarke ha battuto in una volata a quattro l'olandese Taco Van der Hoorn, il norvegese Edvald Boasson Hagen e lo statunitense Neilson Powless, con i quali aveva dato vita ad una fuga vincente.

La maglia gialla è rimasta sulle spalle del belga Wout Van Aert (Jumbo Visma), arrivato attardato di oltre un minuto a causa di una caduta dopo una trentina di chilometri. Balzo in classifica dello sloveno Tadej Pogacar, che ha chiuso al settimo posto ma ha guadagnato sia su Van Aert, sia sul connazionale Primoz Roglic.