Giornata della Terra: Biden raddoppia l'obiettivo Usa sulle emissioni. Greta: 'Obiettivi leader sono insufficienti'

La Giornata della Terra: è ormai una corsa contro il tempo in tutto il mondo per tagliare la CO2 e tentare di arrestare la febbre del Pianeta. E' questa la battaglia sollecitata dagli scienziati e che sembra aver ormai convinto anche politica. Il tema di quest'anno è "Restore Our Earth" e ai consueti eventi in tutto il mondo organizzati da associazioni nazionali e coordinati dalla ong statunitense earthday.org, oggi si affianca un summit virtuale sul clima di 40 capi di stato e di governo, indetto dal presidente degli Stati Uniti, Joe Biden.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden raddoppierà l'obiettivo degli Usa sul clima con un taglio delle emissioni fra il 50 e il 52% entro il 2030. L'annuncio oggi in occasione del summit sul clima. "Siamo risoluti ad agire. Rispondendo e combattendo i cambiamenti climatici vedo l'occasione di creare milioni di posti di lavoro. E' il decennio decisivo per evitare le conseguenze peggiori: dobbiamo agire. Questo vertice è il primo passo del cammino che dobbiamo fare insieme", ha affermato il presidente Usa Joe Biden dalla East Room della Casa Bianca avviando i lavori del vertice dei leader mondiali sul clima.

LA DIRETTA

Joe Biden ha fatto l'annuncio formale in apertura del summit sul Clima, conferma il New York Times. Gli Usa colgono così l'occasione della 'Giornata della Terra' per annunciare il loro ritorno in una posizione di leadership a livello globale sul tema, esortando quindi gli altri paesi a seguirli sulla stessa strada.

Per contrastare i cambiamenti climatici "bisogna agire ora. Gli Stati Uniti non stanno aspettando", ha detto Biden.

E' l'ora di "cambiare e trasformare completamente il modo in cui viviamo e lavoriamo": lo ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel intervenendo al vertice dei leader mondiali sul clima, ricordando che l'Ue prevede di ridurre del 55% le emissioni entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990.

Tutti i Paesi si uniscano nella ricerca scientifica sul cambiamento climatico, che è una minaccia comune: lo ha proposto il presidente russo Vladimir Putin intervenendo al summit globale sul clima promosso dall'amministrazione Biden, nel pieno delle tensioni con gli Usa e con l'Occidente sull'Ucraina e sull' incarcerazione dell'oppositore Alexei Navalny. "La Russia è autenticamente interessata a galvanizzare la cooperazione internazionale" anche in questo settore, ha aggiunto, ribadendo gli impegni di Mosca a rispettare gli obiettivi già fissati.

"Dobbiamo impegnarci per uno sviluppo verde, per un'economia sostenibile per le future generazioni. Questa è la via per rafforzare la produttività. E i Paesi in via di sviluppo devono accrescere le loro ambizioni": lo ha detto il leader cinese Xi Jinping intervenendo al vertice sul clima.

Gli obietti che si sono dati i leader mondiali per fronteggiare il cambiamento climatico sono "largamente insufficienti". Lo ha detto Greta Thunberg in un messaggio registrato nel giorno del summit sul climate change. "Non possiamo accontentarci di qualcosa solo perché è meglio di niente", ha sottolineato l'attivista svedese, affermando che "siamo già indietro di decenni".

"Siamo sull'orlo dell'abisso, dobbiamo essere sicuri che il prossimo passo sia nella direzione decisiva e giusta": è il monito che il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres ha lanciato intervenendo al summit virtuale sul clima promosso dall'amministrazione Biden.

"Il mondo deve essere serio" nei suoi impegni per l'ambiente e contro i cambiamenti climatici. E' questo il messaggio del premier britannico Boris Johnson - anticipato da Downing Street - al vertice ad hoc dei leader globali convocato oggi dal presidente Joe Biden. Vertice nel quale Johnson formalizza il preannunciato ruolo leader fra i G7 del Regno - presidente quest'anno della conferenza Onu CoP 26 sul clima - con l'accelerazione dell'obiettivo del taglio delle emissioni di carbonio dal 68% nel 2030 al 78% nel 2035 (contro il raddoppio a non oltre una riduzione del 50-52% per il 2030 indicata da Biden per gli Usa).

"Abbiamo spezzato i legami che ci univano al Creatore, agli altri esseri umani e al resto del creato. Abbiamo bisogno di risanare queste relazioni danneggiate, che sono essenziali per sostenere noi stessi e l'intero tessuto della vita. #EarthDay". E' il tweet di Papa Francesco nella Giornata della Terra. Nel pomeriggio è atteso un suo intervento alla maratona mediatica dedicata al pianeta.