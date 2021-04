Giornata Terra: Greenpeace, 12 artisti "telefonano" a Draghi

In occasione della Giornata della Terra, Greenpeace Italia lancia il video "Una telefonata a Mario Draghi", in cui i protagonisti fingono di stare al telefono con il presidente del Consiglio, ricordandogli che il Recovery Plan è l'occasione per ridisegnare il futuro del nostro Paese e uscire dall'emergenza climatica. A lanciare il loro messaggio nel video, diretto dalla regista Chiara Agnello, sono cantanti come Daniele Silvestri, Margherita Vicario, Max Gazzè e Roberto Angelini, il rapper Frankie hi-nrg, la comica Geppi Cucciari, giovanissimi attori come Elvira Camarrone e Christian Roberto, lo youtuber FaviJ e attori affermati come Claudio Santamaria, Alessandro Gassman e Claudio Gioè.





"Tra una settimana il governo dovrà consegnare all'Europa il proprio Piano di ripresa e resilienza (PNRR), una grande occasione di rilancio degli investimenti nel nostro Paese - afferma Chiara Campione, portavoce della campagna #IlPianetaSiSalvaAdAprile di Greenpeace Italia -. Abbiamo bisogno di progetti concreti per un futuro verde, sostenibile ed equo. Occorre un Recovery Plan veramente ambizioso per fermare i cambiamenti climatici e ridisegnare il futuro del nostro Paese.



Ci auguriamo che rispetto alle bozze che sono circolate, vaghe e deludenti, il PNRR che verrà presentato lunedì prossimo in Parlamento risponda alla necessità di una vera transizione ecologica".