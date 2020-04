Scontro nella maggioranza sul Mes. No di M5s che attacca il Pd

E' ancora scontro sul Mes nella maggioranza. Il M5s insiste nel no: il capo politico Crimi parla di "fregatura" che da loro non sarà mai votata e il viceministro allo Sviluppo Buffagni di "cappio" per strozzare l'Italia tra un po' di tempo.

Il capogruppo dem al Senato Marcucci assicura che sul Mes il governo non rischia: "è cassa disponibile e bisogna accedervi", aggiunge.

E dalla Camera il capogruppo Dem Graziano Delrio chiarisce: "Non si mette in discussione nulla, il 99% degli italiani capisce che se non ci sono condizioni capestro il nostro Paese deve usare tutte le risorse necessarie: se ci vengono prestati senza interessi dei miliardi perchè non dobbiamo usarli?". Ma arriva dura la replica del sottosegretario agli Esteri pentastellato Manlio Di Stefano. "Stamattina - dice - ho sentito il capogruppo del Pd Delrio dire 'il Mes è una disponibilità, secondo me è un successo averlo ottenuto senza condizionalità, ammesso che sia così'. In pratica Delrio ha ammesso candidamente di non sapere nulla sul tema ma comunque, alla cieca, si è lanciato contro la linea sul Mes del governo e del presidente Conte". "La verità è che le condizionalità del Mes esistono e il fatto che siano light non cambia la sostanza", aggiunge.

Intanto anche la Lega va all'attacco: "Dal governo Conte un vero bavaglio al Parlamento - dice il capogruppo del Carroccio alla Camera Riccardo Molinari al termine della capigruppo - e quindi a tutti gli italiani, che non potrà votare, martedì prossimo in Aula, alcun documento per esprimersi sul Mes. Mentre in tutta Europa la discussione è aperta, in Italia maggioranza e governo impediscono discussione e votazione, sostenuta oggi in capigruppo solo dalla Lega e da Fdi, di un documento di indirizzo sul Mes".