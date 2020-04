Lo spread Btp-Bund schizza a 224 punti

Lo spread tra Btp e Bund schizza in apertura a 224 punti base dopo aver chiuso ieri a 216, archiviando una giornata di rialzi. Il rendimento del decennale italiano è all'1,83%.



Avvio di seduta debole per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib cede lo 0,6% a 17.451 punti.



La Borsa di Tokyo termina la seduta in negativo, ritracciando dai massimi in un mese dopo le stime al ribasso del Fondo monetario internazionale sull'economia globale (-5,2% la previsione per il Giappone nel 2020), mentre proseguono i timori di un aumento dei casi di contagi di coronavirus nel Paese. Il Nikkei perde lo 0,45% a quota 19.550,09, cedendo 88 punti. Sul mercato valutario lo yen si apprezza sul dollaro poco sopra un livello di 107, mentre è stabile sull'euro a 117,30.



Leggero rimbalzo questa mattina per il prezzo del petrolio. Il Wti con consegna a maggio, crollato ieri a New York di oltre il 10%, ha recuperato 41 centesimi portandosi a 20,52 dollari. Il Brent con consegna a giugno è salito dell'1,1% arrivando a sfiorare i 30 dollari al barile, a 29,93 dollari.



Chiusura in lieve calo per le principali Borse di Asia e Pacifico, oggi a ranghi ridotti per le festività celebrate a Seul e Mumbay. Tokyo ha lasciato sul campo lo 0,45%, Shanghai lo 0,42% e Hong Kong, ancora aperta, cede lo 0,56%. Segno meno per Sidney lo 0,39%, in controtendenza Taiwan (+1,11%). Negativi i futures sull'Europa e su Wall Street. Proprio agli Usa, con il crescere dell'emergenza coronavirus, guardano gli investitori in attesa delle richieste di mutui, delle vendite al dettaglio di marzo, dell'indice manifatturiero dello Stato di New York in aprile, della produzione industriale di marzo, delle scorte nei magazzini e, in ultimo, del Beige Book della Fed sullo stato dell'economia dell'Unione. Sugli scudi a Tokyo Sony (+2,58%), che ha annunciato l'avvio della produzione di ventilatori ospedalieri, e Fujitsu (+4,95%), sull'onda lunga delle raccomandazioni degli analisti. In difficoltà Suzuki (-4,85%), per il fermo della produzione a causa del coronavirus.