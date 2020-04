Fmi: bene reazione di bilancio dell'Italia, forte e appropriata

L'Italia è fra i paesi più colpiti dal coronavirus. "La reazione di bilancio è stata forte e appropriata, la sosteniamo. Sta alla politica italiana decidere se usare il Mes". Lo afferma Poul Thomsen, il responsabile del Dipartimento europeo del Fmi.



"Sosteniamo con forza le azioni della Bce. E' importante che sia un sostegno europeo supplementare agli sforzi nazionali" per la lotta al coronavirus. LThomsen prevede un forte aumento dell'indebitamento dei paesi europei. "Deficit più elevati in Europa sono appropriati", aggiunge Thomsen. Preoccupa il rischio che la crisi del coronavirus abbia in Europa ricadute sul sistema finanziario: "sappiamo che se accade la ripresa sarà più lenta. Per ora non è accaduto ma è qualcosa che guardiamo".