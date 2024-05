A Genova giustizia a orologeria? "A me non piacciono le frasi fatte o del comune sentire, preferisco tener presente il principio di presunzione di innocenza". Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio a margine di un evento a Roma. "Non per nulla il decreto cosidetto Nordio prevede" misure per dare "la massima garanzia alla presunzione di innocenza".



