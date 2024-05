Fonti Chigi, riforme non conflittuali, premierato dà stabilità

"Poiché l'instabilità dei governi indebolisce una Nazione nelle relazioni internazionali e in economia, l'intento è sottolineare che le riforme istituzionali, premierato incluso, non sono conflittuali rispetto ai poteri istituzionali, ai principi fondanti e agli obiettivi della nostra Costituzione". Così fonti di Palazzo Chigi alla vigilia dell'incontro sul premierato, in programma domani alla Camera (chiude Giorgia Meloni), nel giorno in cui la riforma approda in Aula al Senato. "Non sarà un convegno specialistico tra addetti ai lavori bensì un momento di confronto con i cittadini", aggiungono le stesse fonti.



