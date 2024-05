Europee:Schlein, 'viva l'Italia antifascista, andiamo a vincere'

"In Sardegna avete la grande fortuna di votare Angela Quaquero, con la sua storia e la sua competenza. Potete votare anche me se lo vorrete, ma faccio un appello a tutti voi: aiutateci laddove noi non arriveremo, ovvero andare casa per casa e prospettare un futuro nuovo ai cittadini che adesso hanno smesso di credere nel voto".

L'esortazione ad andare alle urne arriva dalle parole con cui Elly Schlien ha concluso la sua tappa elettorale a Nuoro a sostegno della candidata alle Europee Angela Quaquero.

"Nel futuro dobbiamo credere e dobbiamo parlare di innovazione e di libertà. Dobbiamo tenere alte queste due bandiere, non avremo avuto libertà senza senza la resistenza e la Costituzione.

Evviva l'Italia antifascista, andiamo a vincere", ha concluso la segretaria del Pd intorno alle 13.15 quando è partita alla volta di Nuraghe Losa. In serata sarà ad Alghero e Sassari con i candidati sindaci del centrosinistra.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA