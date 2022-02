Kiev, invasione russa è iniziata Biden: 'Attacco ingiustificato'

Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato l'operazione militare in Ucraina ed esortato le forze ucraine a consegnare le armi e "andare a casa": l'operazione militare è per proteggere il Donbass, ha detto. In corso la riunione d'emergenza del Consiglio di sicurezza dell'Onu.

Le forze russe stanno cercando di prendere il controllo dell'aeroporto di Kiev e un attacco anfibio nella città portuale di Mariupol è in corso. Lo twitta il senatore americano Marco Rubio, uno dei componenti della commissione di intelligence del Senato.

Biden, da Putin attacco ingiustificato - "Il presidente russo Vladimir Putin ha scelto una guerra premeditata che porterà una catastrofica perdita di vite umane e sofferenza". Lo afferma il presidente americano Joe Biden. Un attacco "ingiustificato" della Russia all'Ucraina, definisce il presidente americano Joe Biden quello annunciato dal suo omologo russo Vladimir Putin, sottolineando che causerà "perdite di vita e sofferenza catastrofica".

Petrolio vola, Brent a 100 dollari per prima volta da 2014 - Il petrolio vola con l'operazione militare della Russia in Ucraina. Il Brent vola a 100 dollari al barile, per la prima volta dal 2014