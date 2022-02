Ucraina: G7 alla Russia, ritiri forze da Ucraina, fermi bagno di sangue

Il G7 chiede alla Russia una de-escalation: ritirare immediatamente le sue forze dall'Ucraina e fermare il bagno di sangue. Lo afferma il G7 in una nota. "Condanniamo l'invasione russa nel modo più aspro. Affermiamo il nostro inamovibile appoggio e la nostra solidarietà all'Ucraina". "Ci impegniamo a proteggere i sistemi democratici e a rafforzare la nostra collaborazione per la priorità globali come clima, ambiente e salute", si legge ancora.

I leader del G7 sono pronti ad agire sul mercati globali dell'energia. Il presidente Vladimir Putin ha "reintrodotto la guerra nel continente europeo, e questo lo mette dalla parte sbagliata della storia".