Usa: Minaccia per la sicurezza, Capitol Hill in lockdown

I partecipanti alle prove generali per la cerimonia di insediamento di Joe Biden, sui gradini del Campidoglio sono stati evacuati per motivi di sicurezza. Lo riportano i media Usa. Tutta l'area di Capitol Hill, dove ha sede il Congresso americano, è stata messa in lockdown in seguito all'allarme per la sicurezza. Secondo le prime ricostruzioni, l'allarme sarebbe stato provocato da un incendio nelle vicinanze.

"Nessuna minaccia per il pubblico". Lo afferma il Secret Service dopo il lockdown di Capitol Hill, l'area dove ha sede il Congresso americano, e l'evacuazione dei partecipanti alle prove generali per la cerimonia di insediamento di Joe Biden, sui gradini del Campidoglio.