Usa, 'Biden fermerà le esecuzioni federali nel suo primo giorno alla Casa Bianca'

Nel suo primo giorno alla Casa Bianca, Joe Biden intende firmare anche un ordine esecutivo per fermare le esecuzioni federali, ripristinate da Donald Trump dopo una pausa di 17 anni. Lo scrive Politico. Nei giorni scorsi intanto i dem hanno presentato una proposta di legge per abolire la pena di morte per reati federali.

Uno dei primi atti di Biden appena insediato alla Casa Bianca sarà quello di cancellare il permesso per la realizzazione dell'oleodotto Keystone XL. L'autorizzazione per la controversa opera, che attraversa alcuni territori considerati sacri dai nativi americani, era stata concessa da Donald Trump nel 2017 dopo che il predecessore Barack Obama l'aveva bloccata nel 2015.

Il Keystone XL è un'opera lunga quasi duemila chilometri che dovrebbe trasportare a regime circa 830 mila barili di petrolio al giorno, trasportandolo dalla regione di Alberta in Canada negli Stati Uniti attraverso il Montana, il South Dakota e il Nebraska. Chi da sempre si oppone al Keystone XL la ritiene una infrastruttura dannosa sia dal punto di vista ambientale che culturale.