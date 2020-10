Maltempo, ottavo cadavere recuperato nel mar ligure

Un altro cadavere è stato recuperato in mare a Sanremo. E' l'ottavo da dopo l'ondata di maltempo che ha devastato le Alpi Marittime e fatto morti e dispersi nella val Roja francese. E'un uomo, come tutti gli altri recuperati. Identificato uno di essi, un operaio sessantenne, dipendente della Dock Lanterna. I danni del maltempo che ha colpito il Piemonte nel fine settimana si aggirano sul miliardo di euro. A dirlo, su Facebook, il presidente della Regione, Alberto Cirio.

'La Prefettura di Imperia poco fa ci ha comunicato che tra i cadaveri recuperati in Liguria dopo il maltempo c'è un cittadino di Airole di cui non era stata denunciata la scomparsa. Gli altri cadaveri appartengono a cittadini francesi dati dispersi e a una salma che l'alluvione ha portato via da un composanto in Francia", ha detto il presidente della Liguria Giovanni Toti. "Aspettiamo gli ulteriori accertamenti, ma spero che il triste bilancio finisca qui", ha concluso Toti.