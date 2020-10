Maltempo: esame dna per l'identificazione dei corpi in Liguria. Gualtieri: "Investimenti sul dissesto idrogeologico"

Un altro cadavere è stato avvistato in mare a Sanremo. Dovrebbe trattarsi di un'altra vittima del maltempo che ha flagellato le Alpi Marittime sul versante francese. In Liguria non ci sono dispersi. Il corpo è affiorato tra gli scogli in località a Vesca, sotto la pista ciclabile. Si tratta del sesto cadavere trovato nel ponente ligure. Tre sono stati trovati in mare a Sanremo, uno a Santo Stefano al Mare, uno a Ventimiglia e uno nel fiume Roya a Ventimiglia. Sono tutti uomini. Questa mattina il corpo di una donna era stato trovato in mare a Imperia, ma è stato poi accertato che si trattava di un suicidio.

Gli investigatori stanno valutando la possibilità di ricorrere all'esame del dna per identificare le cinque vittime: quattro delle quali recuperate ieri in mare (a Ventimiglia, Sanremo e Santo Stefano) e una quinta sul greto del fiume Roya, in frazione Trucco, a Ventimiglia. Gli investigatori ritengono che i corpi possano appartenere ad alcuni dei dispersi francesi a seguito del maltempo. Sui corpi non ci sono segni di riconoscimento che possano aiutare l'identificazione. Le salme sono ora custodite nella camera mortuaria a Sanremo, a disposizione dell'autorità giudiziaria e per eventuali riconoscimenti. Un bilancio definitivo dei dispersi non c'è ancora, ma la maggior parte riguarda la val Roya e la zona di Nizza. E' stato anche istituito un gruppo Facebook per postare notizie riguardanti persone scomparse dopo l'ondata di maltempo.

Il sesto cadavere rinvenuto in mare a Borgo Prino (Imperia) non è invece legato al maltempo. Il corpo è di una donna settantenne morta suicida. E' quanto risulta dalle indagini condotte dalla guardia costiera con i carabinieri, che hanno sequestrato un'auto, probabilmente appartenente alla vittima, ferma in un posteggio vicino al litorale. Di certo viene escluso il legame con l'ondata di maltempo che ha devastato la val Roya.

I cadaveri, tutti uomini, sono stati rinvenuti a Sanremo; nel fiume Roya a Ventimiglia e a Santo Stefano Al Mare (Imperia).

In Liguria non risultano dispersi. I morti dovrebbero essere tra i dispersi segnalati in Francia.

"La violenta ondata di maltempo che ha colpito nelle ultime ore le regioni del Nord ha causato ingenti danni. Abbiamo interi territori martoriati, tanti comuni del Piemonte e della Liguria in gravi difficoltà, e ancora una volta paghiamo un conto durissimo in termini di vite umane perse". Lo scrive su Fb il premier Giuseppe Conte.

"Ho seguito con apprensione gli aggiornamenti di questo terribile weekend e con i ministri siamo rimasti in stretto contatto per garantire il massimo sostegno alle autorità locali. Già dalle prossime ore avvieremo una prima ricognizione, in stretto raccordo con la Protezione civile e le regioni, al fine di dare pronta e tempestiva risposta alle richieste dei territori danneggiati", sottolinea.

Il recovery plan italiano destinerà "molte" risorse all'ambiente e "ci saranno investimenti aggiuntivi" per il dissesto idrogeologico", ha detto il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri a RaiNews24.