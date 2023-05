Wartsila: Confindustria AA, piano dipende da linee strategiche

(ANSA) - TRIESTE, 29 MAG - I 50 milioni di investimenti annunciati "non sono né tanti né pochi, dipende dalle linee strategiche della corporate. È stato illustrato un piano triennale ma non abbiamo visione su quello che avverrà dopo".

Così il presidente di Confindustria Alto Adriatico Michelangelo Agrusti ha commentato il piano industriale presentato oggi da Wartsila.

Secondo Agrusti, occorre chiarire "la sostenibilità industriale di lungo periodo dell'azienda in Italia e nel sito di Trieste". (ANSA).