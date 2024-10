Il prezzo del gas sale ad Amsterdam a 43,5 euro

Il prezzo del gas europeo sale ad Amsterdam. Il contratto future Ttf ha chiuso la giornata in crescita del 3,2% a 43,5 euro. A spingerlo in rialzo hanno contribuito le previsioni meteo che segnalano calo delle temperature, finora miti un po' in tutta Europa, alla fine della prossima settimana. Inoltre si prevede che non ci sia vento con il possibile effetto di una riduzione della produzione di elettricità dall'eolico e di conseguenza di un aumento della produzione nelle centrali alimentate a gas.



