Giorgetti vede Georgieva, elogi su impegno a consolidamento

"Durante un incontro fra il ministro Giorgetti e la direttrice generale del Fmi Kristalina Georgieva, l'Italia ha ricevuto elogi per il suo impegno a perseguire il consolidamento di bilancio promuovendo allo stesso tempo la crescita economica". E' quanto si legge in un tweet del Ministero del Tesoro.

Il ministro, fanno sapere inoltre fonti vicine a via XX Settembre, ha incontrato a margine dei lavori del Fondo Monetario Internazionale, le agenzie di rating Fitch, Moody's e S&P.



