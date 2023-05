ANSA/"Politica industriale e made in Italy per vincere sfide"

(ANSA) - TRENTO, 27 MAG - "Credo che oggi la politica industriale sia assolutamente necessaria, a fronte anche dei fenomeni e degli obiettivi che ci siamo posti come Unione europea in merito alla transizione economica e digitale". Lo ha detto il ministro alle imprese e al made in Italy, Adolfo Urso, al Festival dell'economia di Trento, citando l'esempio degli Usa: "Gli Stati Uniti lo scorso anno hanno realizzato misure quali mai si erano viste in termini di impegno finanziario che hanno delineato una politica finanziaria. Parlo di due mila miliardi di dollari". Secondo il ministro, "è politica industriale" il disegno di legge sul Made in Italy, che verrà presentato la prossima settimana al Consiglio dei ministri, "una legge quadro che serve a incentivare, sostenere le filiere strategiche del made in italy italiano". Per quanto riguarda le risorse, ha aggiunto Urso, "credo che partiremo da un miliardo di euro". sul Made in Italy il ministro si è augurato "che nell'anno scolastico 2024/2025 possa sorgere un liceo Made in Italy anche qui a Trento. Non ci sono abbastanza ingegneri in Italia per rispondere alle esigenze di un'unica grande multinazionale. Figuriamoci il resto. Non solo ingegneri. Tutte le professioni tipiche del Made in Italy. Noi siamo la fabbrica del lusso e del bello del mondo", ha aggiunto.

Sul Pnrr, ha proseguito, "spostiamo le risorse su progetti realizzabili nel tempo dovuto. Le prime risorse che potremmo ottenere da questa revisione che riguarda il Repower eu e il Pnrr - ha aggiunto Urso a margine dell'intervento - noi le destineremo per quanto riguarda il mio dicastero al Piano transizione 5.0, cioè all'incentivo, attraverso crediti fiscali significativi, alle imprese, per innovare i propri impianti ai fini della sostenibilità ecologica e ai fini della digitalizzazione".

Il ministro alle Imprese e al Made in Italy ha aperto un capitolo sul settore delle automotive. "Concentreremo anche su questo i nostri sforzi, con un obiettivo: produrre più automotive e più veicoli commerciali nel nostro Paese. Siamo passati da una produzione di due milioni di veicoli nel 1990 con una diminuzione sempre di 780.000 veicoli lo scorso anno", ha detto Urso. "Stiamo elaborando un nuovo piano per consentire di cambiare la vettura anche a chi non può permetterselo. Abbiamo il parco vetture più vecchio d'Europa, che è posseduto da chi non può permettersi di cambiare macchina. Il mio problema - ha aggiunto - non è rottamare l'euro 5, ma l'euro 0, 1, 2, 3".

Urso ha parlato anche dei rapporti con la Cina. "La Cina è un grande partner, con cui possiamo e dobbiamo avere partnership commerciali e produttive". Sulla via della seta, Urso ha detto che "è una riflessione che il governo italiano farà" e ha auspicato un rapporto "sempre fifty-fifty di partnership industriale e produttiva".