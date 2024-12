Conte ad Atreju, M5s non è junior partner di nessuno

"Noi ci siamo definiti progressisti indipendenti, vuol dire avere una visione diversa da quella destra e lavorare per costruire una alternativa di governo".

"Non saremo mai il cespuglio o lo junior partner di nessuno", facciamo "le nostre battaglie" e "non siamo per fare alleanze strutturali con il Pd perché snaturerebbe le nostre battaglie. Siamo per confrontarci e poi a tempo debito se ci sono i presupposti per una alternativa di governo solida". Lo ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte ad Atreju. A chi gli ha chiesto se Elly Schlein lo ha capito risponde: "E' una domanda che dovrebbe fare a lei".

"Mi hanno dato la possibilità di poter parlare e rispondere per 40 minuti. Ho preso più applausi che fischi? Allora mi devo preoccupare...". Così il leader M5s Giuseppe Conte risponde a chi gli chiede che impressione abbia avuto di Atreju al termine della sua intervista sul palco, prima di lasciare la festa di Fdi.

"Perché state sottoscrivendo il piano Salva Milano" per "speculatori ed affaristi? Perché vi state intestando anche voi questo scempio", è un "Affossa Italia". Lo ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte ad Atreju. Il M5s sul Salva Milano ha in diverse occasioni puntato il dito contro il Pd.

