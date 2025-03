Schlein, serve un nuovo Recovery Ue, non solo per difesa comune

"Dobbiamo lottare per avere investimenti comuni europei per un nuovo Next Generation EU che sia un piano industriale, un piano energetico, un piano sociale e ambientale di innovazione e anche di difesa comune, non soltanto di difesa comune". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, a margine del pre-vertice del Partito socialista europeo a Bruxelles. "Non possiamo rinunciare alle altre priorità cruciali per la famiglia socialista, dalla questione della riduzione dei divari, come affrontiamo l'emergenza climatica, quindi la richiesta è quella di riprendere il coraggio che si è avuto durante il Covid, superando superare veti storici e mettere in campo il più grande piano di investimenti comuni della storia europea. Oggi non stiamo vedendo, di fronte a una sfida di simile portata, lo stesso coraggio e la stessa ambizione", ha concluso.



