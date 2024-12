Meloni giovedì al Consiglio Ue, poi al vertice in Finlandia

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà martedì 17 dicembre alla Camera (alle 10) e mercoledì 18 dicembre al Senato (sempre alle 10) per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 19 dicembre (ore 10.30). Lo comunica Palazzo Chigi.

Già mercoledì pomeriggio la premier volerà a Bruxelles per il vertice Ue-Balcani occidentali (alle 17.30). Nel fine settimana la premier sarà in Finlandia, per il vertice Nord-Sud che si terrà sabato 21 e domenica 22 dicembre a Saariselka, in Lapponia.



