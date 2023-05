Maltempo:Gambi (Bcc) 'subito prestiti e misure beneficienza'

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - "Il territorio è fortemenre colpito, aziende agricole allagate, artigiani con il magazzino sommerso e danni per decine o centinaia di migliaia di euro. Per questo stiamo ritarando le misure già previste con l'alluvione del 2-3 maggio attraverso prestiti a tassi e condizioni agevolate e anche misure di beneficienza e raccolta di fondi". Lo annuncia il presidente della Bcc BCC Ravennate Forlivese e Imolese Giuseppe Gambi le cui filiali insistono proprio nelle zone più colpite dal maltempo di questi giorni.

"Ieri 17 nostre filiali su 63 erano chiuse - spiega Gambi raggiunto telefonicamente - sia per i danni subiti sia perchè la viabilità era interrotta. Stiamo cercando di ripartire oggi.

Manca ancora in alcune zone la corrente elettrica e il bancomat non funziona ma siamo lì anche solo con 2-3 dipendenti per dare un segnale che noi ci siamo sul territorio". Il presidente ha sottolineato come "le banche cooperative ora stanno unendo gli sforzi" per sostenere "un territorio fatto di famiglie e imprese che si stanno subito dando da fare rimboccandosi le maniche".

Infine ha ricordato come "oramai dobbbiamo fare i conti con una terra e un clima diversi e per questo occorre" trovare degli strumenti, anche assicurativi, per limitare i danni. (ANSA).