Sole 24 Ore fuori da grey list, 'struttura finanziaria solida'

Il gruppo editoriale Sole 24 Ore "ha annunciato ieri di non essere più nella grey list della Consob": per Banca Akros "data la situazione finanziaria ora solida del gruppo è una decisione che ha senso".

Il rafforzamento della solidità patrimoniale del gruppo editoriale di Confindustria "riflette le azioni di ristrutturazione di successo implementate negli ultimi anni sia con il ritorno alla redditività sia attraverso cessioni di attività": il risultato è il ritorno "ad una struttura finanziaria solida". Inoltre - rilevano ancora gli analisti di Banca Akros - "tutte le azioni legali passate contro precedenti gestioni sono state terminate o risolte".

Banca Akros conferma quindi una "visione di profondo valore" sulla società e conferma il giudizio buy con target price a 0,90 euro. Le azioni passano di mano oggi a 0,678 euro per azione, +0,89%. In un anno il valore del titolo è aumentato di circa il 36%. La Consob - come comunicato ieri dal gruppo 24 ore - "preso atto della attuale situazione ed effettuate le conseguenti valutazioni circa la recente evoluzione della situazione societaria", ha revocato l'obbligo di informativa supplementare a decorrere dalla prossima rendicontazione contabile pubblicata.





