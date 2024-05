John Swinney è il nuovo leader del partito scozzese Snp

John Swinney è diventato il nuovo leader del partito indipendentista scozzese (Snp) e già domani viene prevista la nomina a first minister dell'esecutivo locale di Edimburgo succedendo ad Humza Yousaf dimessosi la scorsa settimana dopo la rottura dell'alleanza coi Verdi. Swinney, 60enne veterano della politica in Scozia e già vice first minister nel decennio dominato dalla leadership di Nicola Sturgeon tra il 2014 e il 2023, è risultato come l'unico in lizza nella corsa alla guida della compagine indipendentista alla scadenza della presentazione delle candidature fissata per oggi a mezzogiorno (le 13 in Italia).



