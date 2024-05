Si apre in rialzo la seduta sulle principali piazze in Europa. Londra è chiusa per festività, Parigi guadagna in avvio lo 0,23%, Milano lo 0,43% e Francoforte è invariata nelle prime battute.

Gli scambi sono deboli ma prevale l'ottimismo su un prossimo taglio, a giugno, dei tassi da parte della Bce.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA