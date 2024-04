Borsa: Milano sale (+1%), balzo di Mps e Prysmian, pesa Tenaris

Prosegue l'avanzata di Piazza Affari a circa mezz'ora dalla chiusura. L'indice Ftse Mib guadagna l'1% a 34.280 punti, mentre scende a 134,8 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 11,6 punti al 3,9% e quello tedesco di 6,9 punti al 2,55%. Svettano Mps e Prysmian, entrambe in rialzo del 3,4%, seguite da Bps (+2,96%), Erg (+2,78%) e Cucinelli (+2,64%). Soffre Tenaris (-6,54%) dopo la trimestrale, che penalizza anche Stm (-1,87%), che l'ha diffusa nella vigilia.

Acquisti su Iveco (+2,59%), Saipem (+2,57%), Diasorin e Nexi (+2,11% entrambe), seguite da Banco Bpm (+1,93%), Unicredit (+1,7%), Bper (+1,65%) e Intesa (+1,27%). Risale sopra la parità Moncler (+0,34%), fa decisamente meglio invece Ferrari (+2,07%), seguita da Italgas (+1,66%), Fineco (+1,62%) e Leonardo (+1,59%). Più caute Stellantis (+1,11%), Enel (+1%), Pirelli (+0,9%), Poste (+0,85%), Snam (+0,66%) e Terna (+0,59%). Fiacca Eni (-0,05%) con il greggio che gira in negativo (Wti -0,16% a 83,44 dollari al barile) e sull'onda lunga dei conti trimestrali.



