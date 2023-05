Istat: Parrini(Pd), non può restare ancora a lungo senza guida

(ANSA) - ROMA, 03 MAG - "Penso che Istat non possa restare ancora a lungo senza una guida indicata dal Parlamento. Deploro che già si sia lasciato passare tanto tempo senza prendere formalmente atto del fatto che Blangiardo non ha i numeri per essere designato". Lo dice il senatore del Pd Dario Parrini che nella seduta d i questa mattina in commissione Affari costituzionale ha chiesto conto dell'Affaire Blangiardo, facendo presente che ormai da tempo l'Istat è privo di un presidente scelto a seguito mancato parere delle competenti Commissioni parlamentari. Nel corso della seduta della commissione il sottosegretario Wanda Ferro si è impegnata ad acquisire informazioni al riguardo.

"È urgente - commenta Parrini - ritirare ufficialmente la proposta che lo riguarda e avanzarne un'altra, più largamente condivisa, coinvolgendo le opposizioni, cosa che peraltro, la necessità di raggiungere i due terzi di favorevoli impone.

Inutile pensare di procedere a colpi di maggioranza. Se il motivo dello stallo sono le divisioni nella maggioranza. Queste divisioni non possono essere pagate da una istituzione così essenziale come Istat". (ANSA).