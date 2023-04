Dl bollette: Bonafè, alle Pmi i 400 milioni degli extraprofitti

(ANSA) - ROMA, 19 APR - "Con il Decreto Bollette, attualmente in discussione alla Camera, il governo ha ridotto di oltre 400 milioni il contributo di solidarietà sugli extraprofitti che spetta alle imprese energetiche. Ho presentato un emendamento affinchè queste risorse vengano ripristinare e utilizzate per finanziare un fondo straordinario finalizzato alla riduzione delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e per la fornitura di gas naturale a favore delle Pmi che rappresentano la spina dorsale del tessuto imprenditoriale italiano e che sono ancora in gravi difficoltà. Mi appello alla maggioranza perché sostenga questa iniziativa". Lo dichiara Simona Bonafè, vicepresidente dei deputati Pd di Montecitorio. (ANSA).