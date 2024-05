Borsa: Tokyo, apertura in lieve rialzo (+0,13%)

La Borsa di Tokyo avvia le contrattazioni all'insegna della cautela, in scia alla chiusura mista degli indici azionari Usa e in attesa di ulteriori indicazioni dalla stagione delle trimestrali societarie.

In apertura il listino di riferimento Nikkei segna una variazione appena positiva dello 0,13% a quota 38.271,66, aggiungendo 49 punti. Sul mercato dei cambi si va consolidando la nuova fase di svalutazione dello yen sul dollaro, a 155,40, e sull'euro, poco sopra 167.



