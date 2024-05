Fonti ministero, sull'assegno di inclusione analisi Ue parziale

L'analisi della Commissione Ue sull'Assegno di inclusione e l'incidenza sulla povertà "si basa su uno studio di natura statica e parziale, nel senso che non tiene conto delle dinamiche di attivazione generate dalle nuove misure e dalla crescita dell'occupazione in Italia". E' quanto osservano fonti del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, secondo cui "una valutazione complessiva porterebbe probabilmente a un'analisi più positiva".

Il Reddito di cittadinanza, ricordano, è stato sostituito dall'Assegno di inclusione e dal Supporto per la formazione e il lavoro.



